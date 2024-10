Kostenloses Internet bei Air France

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Ab 2025 führt Air France schrittweise einen Ultra-Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätsdienst über Starlink-Internet ein, der Service wird ein „bodenähnliches“ Erlebnis bieten.

Mit diesem Internetzugang revolutioniert Air France ihren WLAN-Service an Bord und macht damit einen wichtigen Schritt in Richtung gehobener Marktposition. Der neue Service ist in allen Reiseklassen kostenlos und kann von den Passagieren über ihr Flying Blue-Konto (La Première-Kunden können sich weiterhin direkt verbinden) genutzt werden, teilte die Airline mit. Im Laufe der Zeit wird er das derzeitige Angebot an Bord aller Flugzeuge ersetzen.

Für die Einführung des neuen WLAN-Services an Bord hat sich Air France für Starlink, den Weltmarktführer in Sachen Konnektivität, entschieden. Durch die Nutzung der weltweit größten Konstellation von Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn bietet Starlink einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang mit geringer Latenzzeit auf dem gesamten Globus, auch in abgelegenen Gebieten (bei Flügen über bestimmte Länder können Einschränkungen gelten). Dies sorgt für ein stabiles, schnelles und sicheres Erlebnis der Nutzenden.

Während des Fluges können die Reisenden problemlos mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben, alle Nachrichten der Welt live verfolgen, online Videospiele spielen und natürlich Fernsehen, Filme und Serien streamen. Der Dienst wird von Smartphones, Tablets und Laptops aus zugänglich sein, und jeder Passagier kann mehrere Geräte gleichzeitig anschließen.

Um auf den Service zugreifen zu können, müssen sich die Passagiere in ihr Konto bei Flying Blue, dem Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe, einloggen. Wer noch kein Flying Blue-Konto hat, kann dieses an Bord kostenlos und mit wenigen Klicks einrichten.

Ab dem Sommerflugplan 2025 wird Air France nach und nach alle Flugzeuge mit dieser Spitzentechnologie ausstatten, auch die Regionalflotte. Während der Übergangszeit bietet sie an Bord der noch nicht ausgerüsteten Flugzeuge weiterhin einen Konnektivitätsservice an, darunter den kostenlosen „Message Pass“ für Flying Blue-Mitglieder und ein kostenpflichtiges Angebot (kostenloses Angebot für Flying Blue Ultimate- und La Première-Kunden), das andere Bedürfnisse abdeckt.

