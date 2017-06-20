Lion Air kauft Boeing 737 MAX 10

Boeing 737 MAX 10 (Grafik: Boeing)

Der indonesische Low Cost Carrier Lion Air hat an der Paris Air Show bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für 50 Boeing 737 MAX 10 unterzeichnet.

Nach den aktuellen Listenpreisen von Boeing entspricht der neue Auftrag einem Wert von 6,24 Milliarden US Dollar. Lion Air ist ein wichtiger Boeing Kunde, die Fluggesellschaft aus Jakarta betreibt bereits 107 Schmalrumpfflugzeuge aus der Boeing 737 Familie. In den Auftragsbüchern von Boeing stehen bereits mehr als 200 Boeing 737 MAX 8 und MAX 9 von Lion Air.

Die Lion Air Group war weltweit die erste Fluggesellschaft, die eine Boeing 737 MAX 8 in Verkehr setzte. Mitte Mai konnte Lion Air in Seattle ihre erste Boeing 737 MAX 8 übernehmen, betrieben wird sie von der Tochter Malindo Air, diese wird im Sommer auf Batik Air Malaysia umbenannt. Die Lion Air Group war auch Erstkunde bei der längeren Boeing 737 MAX 9.