Avolon kauft Boeing 737 MAX 8

Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Die irische Leasinggesellschaft Avolon hat bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für 65 Boeing 737 MAX 8 unterzeichnet.

Boeing hat diese Absichtserklärung gemeinsam mit Avolon an der Paris Air Show bekanntgegeben. Laut den aktuellen Listenpreisen entsprechen die 75 Boeing 737 MAX 8 einem Wert von 8,4 Milliarden US Dollar. In diesen Auftrag sollen auch fünfzig Optionen eingehandelt werden. Boeing wird die Bestellung in das Auftragsbuch aufnehmen, sobald sie finalisiert ist.

Avolon wurde durch den JetBird Gründer Dómhnal Slattery Anfangs 2010 gegründet und konnte damals rasch mit mehr als 2,1 Milliarden US Dollar kapitalisiert werden. Avolon hat inzwischen mehr als 850 Verkehrsflugzeuge in ihrem Portfolio.