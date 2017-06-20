Monarch kauft Boeing 737 MAX 8

Boeing 737 MAX 8 Erstflug (Foto: Boeing)

Der britische Ferienflieger Monarch hat an der Paris Air Show 15 weitere Boeing 737 MAX 8 bestellt.

Boeing hat an der Paris Air Show zusammen mit Monarch einen weiteren Auftrag für die Boeing 737 MAX 8 bekanntgegeben. Monarch hat bei dem US amerikanischen Flugzeugbauer 15 weitere Boeing 737 MAX 8 in Auftrag gegeben. Laut den aktuellen Listenpreisen hat die Bestellung einen Wert von 1,7 Milliarden US Dollar.

Monarch wandelte 15 Optionen aus einem früheren Auftrag in Festbestellungen um. Insgesamt wird Monarch neu 45 Maschinen aus der Boeing 737 MAX Familie erhalten. Die erste Auslieferung steht 2018 an. Bis im Jahr 2022 möchte die Airline ihre gesamte Flotte von Airbus auf Boeing umgestellt haben.