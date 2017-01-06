Travel Service finalisiert Boeing 737 Auftrag

Travel Service Boeing 737 MAX (Foto: Boeing)

Die tschechische Fluggesellschaft Travel Service hat bei Boeing einen Auftrag für fünf weitere Boeing 737 MAX 8 finalisiert.

Im August 2013 hat Travel Service drei Boeing 737 MAX-8 fest bestellt, dieser Auftrag wurde nun um fünf weitere Maschinen aufgestockt. Laut Boeing haben die fünf Boeing 737 MAX-8 nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von 550 Millionen US Dollar.

Die Boeing 737 MAX wurde Ende August 2011 lanciert und wird gegenüber den heutigen Versionen rund 14 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen. Die 737 MAX wird durch LEAP-1B Triebwerke von CFM International angetrieben.

Die tschechische Travel Service betreibt momentan nach Angaben von Boeing 32 Boeing 737 der neusten Generation und steuert damit mehr als 300 Destinationen an. Travel Service betreibt ihre Flugzeuge auch unter dem Brand SmartWings.