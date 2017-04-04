Iran Aseman kauft Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX Airshow Flying Programm (Foto: Boeing)

Der US amerikanische Flugzeugbauer Boeing kann sich auf einen weiteren Auftrag aus dem Iran freuen, Iran Aseman Airlines will bis zu sechzig Boeing 737 MAX kaufen.

Die Kaufabsichtserklärung wurde laut Boeing in Teheran unterzeichnet. Dabei geht es um einen Festauftrag über dreißig Boeing 737 MAX, diese kosten bei den aktuellen Listenpreisen rund 3 Milliarden US Dollar. In den Auftrag wurden auch dreißig Optionen eingehandelt. Die ersten Maschinen sollen ab 2022 ausgeliefert werden.