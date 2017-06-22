CALC kauft Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX 10 (Grafik: Boeing)

China Aircraft Leasing Group hat während der Paris Air Show 50 Boeing 737 MAX Verkehrsflugzeuge bestellt.

Diesen neuen Auftrag hat Boeing zusammen mit der chinesischen Flugzeugleasing Gesellschaft am Dienstag bekanntgegeben. In diesen Auftrag wurden auch zehn Boeing 737 MAX 10 eingehandelt. Laut den aktuellen Listenpreisen entspricht die Bestellung einem Wert von 5,8 Milliarden US Dollar. Zum ersten Mal hat die China Aircraft Leasing Group direkt bei dem US amerikanischen Flugzeugbauer Boeing Flugzeuge bestellt.