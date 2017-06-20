Boeing 737 MAX 10 ist lanciert

Boeing 737 MAX 10 (Grafik: Boeing)

Boeing hat an der diesjährigen Paris Air Show die Boeing 737 MAX 10 lanciert, die größte Boeing 737 MAX soll ab 2020 am Markt verfügbar sein.

Die Boeing 737 MAX 10 ist gut 1,6 Meter länger als die Boeing 737 MAX 9 und kann zehn Passagiere mehr aufnehmen. Die Boeing 737 MAX 10 ist 43,8 Meter lang und damit die längste Boeing 737, die je gebaut wurde. Laut Boeing sollen die Betriebskosten pro geflogenem Passagierkilometer um fünf Prozent tiefer sein als bei der Boeing 737 MAX 9. Die Boeing 737 MAX 10 kann in einer Klasse 230 Passagiere transportieren, in zwei Klassen sind es 188. Angetrieben wird die neuste Boeing 737 MAX durch zwei LEAP 1B Triebwerke von CFM International. Während der Paris Air Show konnte Boeing bereits mehr als 240 Boeing 737 MAX 10 Kaufabsichtserklärungen von 10 Kunden entgegennehmen.