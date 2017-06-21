Okay Airways bestellt Boeing 737 MAX
21.06.2017 PS
Die chinesische Fluggesellschaft Okay Airways hat bei dem US amerikanischen Flugzeugbauer Boeing fünfzehn weitere Boeing 737 MAX bestellt.
Boeing und Okay Airways haben an der Paris Air Show 2017 eine Bestellung von 15 Boeing 737 MAX Flugzeugen im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar nach aktuellen Listenpreisen bekannt gegeben. Die Bestellung umfasst acht 737 MAX 10 und sieben 737 MAX 8 Flugzeuge. Darüber hinaus hat Okay Airways auch eine Absichtserklärung für fünf Boeing 787-9 Dreamliner unterzeichnet.