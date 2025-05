Turkish erweitert Stopover Angebot

Turkish Airlines Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Turkish Airlines baut Stopover in Istanbul mit Gratis-Hotel aus, damit kommen mehr Kunden in den Genuss einer kostenlosen Übernachtung in Istanbul.

Turkish Airlines weitet ihr „Stopover in Istanbul“-Programm auf weitere Abflugländer aus. Dadurch erhalten mehr Reisende aus teilnahmeberechtigten Ländern die Möglichkeit, Istanbul vor ihrer Weiterreise mit kostenfreien Hotelaufenthalten zu erkunden: Business Class-Passagiere übernachten in 5-Sterne- und Economy Class-Passagiere in 4-Sterne-Hotels.

Darüber hinaus verlängert die Fluggesellschaft für ausgewählte Destinationen die kostenfreie Unterbringung, damit Passagiere die Stadt und ihre Attraktionen noch intensiver erleben können. Business Class-Reisende können nun drei anstatt zwei Nächte und Economy Class-Reisende zwei anstatt einer Nacht kostenfrei in Istanbul verbringen. Die Verlängerung gilt bei Zwischenstopps für Passagiere aus Australien, Kanada, Chile, China (Flughäfen Shanghai-Pudong, Guangzhou Baiyun, Peking), Taiwan, Indonesien, Japan, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten. Eine Ausweitung dieser Regelung auf 15 weitere Destinationen ist geplant.

Seit der Einführung 2017 hat das „Stopover in Istanbul“-Programm bereits über 221.000 Transitpassagieren aus 91 Ländern und 235 Städten die Gelegenheit gegeben, die kulturelle Vielfalt und Sehenswürdigkeiten der historischen Stadt Istanbuls zu entdecken. Für ein verbessertes Reiseerlebnis plant Turkish Airlines das Programm zukünftig weiter auszubauen und noch mehr Reisenden die Möglichkeit zu bieten, den einzigartigen Charme Istanbuls kennenzulernen – der Brücke zwischen Europa und Asien. Gäste von Turkish Airlines können sich von den Wahrzeichen der Stadt wie der Ayasofya, der Blauen Moschee, dem Dolmabahçe- und dem Topkapi-Palast verzaubern lassen oder die Schönheit des Bosporus bei einer malerischen Bootsfahrt genießen.

Teilnahmeberechtigte Passagiere mit einem Zwischenstopp von 20 Stunden oder mehr können ihre kostenfreie Unterkunft bis 72 Stunden vor ihrem Flug anfordern, um sich Istanbul als Teil ihrer Reiseroute zu sichern.

Turkish Airlines