Etihad erweitert Codeshare-Vertrag mit Brussels Airlines

Etihads Expansionskurs hält an, nun will die Airline erstmals auch Skandinavien in ihr Angebot aufnehmen.

Mit der Erweiterung des Codeshare Abkommens mit Brussels Airlines, die ab heute in Kraft tritt, kann Etihad ihren Kunden nun auch Flüge von Brüssel in die Hauptstädte der skandinavischen Länder, sowie nach Göteborg in Schweden anbieten. Etihad betreibt zurzeit vier wöchentliche Flüge nach Brüssel. Der ursprüngliche Codeshare Vertrag ist seit Oktober 2005 in Kraft. Etihad besitzt noch neun weitere Abkommen mit verschiedenen Airlines.