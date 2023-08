Etihad Airways will weiter wachsen

Die noch junge Fluggesellschaft aus Abu Dhabi will in diesem Jahr den Umsatz um 24 Prozent steigern.

In diesem Jahr werden 11 neue Grossraumflugzeuge zu der Flotte von Etihad Airways stossen und zusammen mit den bereits im Einsatz stehenden Flugzeugen den Umsatz auf 3,1 Milliarden US Dollar steigern. Ende Jahr betrieb Etihad 42 Flugzeuge, in 11 Jahren will die zweitgrösste Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten 152 Jets betreiben und mehr als 25 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen. James Hogan, der Geschäftsführer von Etihad Airways, rechnet trotz der markanten Wirtschaftsabkühlung in der Golfregion mit einem kontinuierlichen Wachstum und blickt für seine Airline positiv in die Zukunft. Link: Etihad Airways