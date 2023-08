JAL erleidet US$ 1 Mia Verlust

Japan Airlines (JAL) hat im ersten Quartal ihres Geschäftjahres einen Nettoverlust von 99 Milliarden Yen (US$1 Milliarde) eingeflogen.

Im Jahr zuvor hatte sie in derselben Zeitspanne einen ungleich kleineren Verlust von 3,4 Milliarden Yen (US$35 Millionen) verbucht. In einem Statement sagte die Airline, die schwierigen Umstände auf dem globalen Markt hätten den Betrieb stark beeinträchtigt. Die Einnahmen betrugen im ersten Quartal US$3,9 Milliarden. JAL hatte bereits vor der Bekanntmachung der Resultate Flugkürzungen angekündigt. Nun veröffentlichte sie einen Restrukturierungsplan mit weiteren Reduktionen. Das Angebot auf den Strecken von Japan nach Guangzhou, Incheon, New Delhi, Shanghai und Hong Kong soll ausgedünnt werden und auf 14 internationalen Routen sollen kleinere Flugzeuge zum Einsatz kommen. Im Juni erhielt die Airline von der Regierung einen Kredit in Höhe von US$1 Milliarde.