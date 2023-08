Japan streitet Darlehensberichte ab

Die japanische Regierung dementiert, dass sie die japanische Airline JAL mit einem Darlehen von US$7,74 Mia unterstützen will.

Der japanische Verkehrsminister Seiji Maehara wies kürzlich erschienene Berichte zurück, wonach die Regierung der Japan Airlines Garantien für ein Darlehen in der Höhe von US$7,74 Milliarden ausgesprochen habe. Es sei noch nicht entschieden, wie die Garantien finanziert werden sollen, so Maehara gestern. Er verstehe auch nicht, wie die Journalisten auf den Betrag von US$7,74 Milliarden gekommen seien. Auch Finanzminister Hirohisa Fuji will nichts von einer Darlehensgarantie gehört haben.