Etihad erweitert das Angebot

Die Fluggesellschaft Etihad Airways gab bekannt, dass sie das Flugangebot nach Grossbritannien im Oktober erweitern will und einen dritten täglichen Flug von ihrem Hauptsitz Abu Dhabi aus zum Londoner Heathrow Airport einführen wird.

Anstatt wie bisher 17 Flüge wird Etihad dann insgesamt 21 Flüge pro Woche nach Heathrow durchführen. Ebenfalls wird die Fluggesellschaft einen Flug pro Tag nach Manchester, der einzigen anderen Destination in Grossbritannien, anbieten. Kennzahlen, welche von Etihad herausgegeben wurden, heben die gestiegene Nachfrage nach Flügen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Grossbritannien hervor. Während den letzen 12 Monaten reisten mehr als 306 000 Passagiere mit Etihad nach London und weitere 146 000 Passagiere nutzten den Flug nach Manchester.