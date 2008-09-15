Etihad Codeshare mit Malaysia Airlines

Die in Abu Dhabi beheimatete Fluggesellschaft Etihad Airways vereinbarte mit Malaysia Airlines ein Codeshare Abkommen.

Zukünftig können Kunden aus den Emiraten Flüge von Abu Dhabi über Kuala Lumpur zur Insel Kota Kinabalu, nach Penang, Kuching und Langkawi unter Flugnummern von Etihad buchen. Umgekehrt erweitert Malaysia Airlines ihr Streckennetz über Abu Dhabi nach Bahrain, Doha und Muscat. Beide Geschäftsleitungen erfreuen sich über die neue Zusammenarbeit und sehen eine grosse Chance in der Zusammenarbeit der beiden Flugunternehmungen.