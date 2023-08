Etihad baut Frachter- Flotte aus

Etihad Airways will das lukrative Frachtgeschäft ausbauen. Momentan steuert der Frachtbereich 15 Prozent an den Ertrag bei.

Zurzeit betreibt Etihad drei Vollfrachter vom Typ Airbus A300-600RF. Zwischen 1009 und 2011 erwartet die Airline aus Abu Dhabi drei neue A330 Frachter von Airbus Industries und wird dadurch die Kapazität für sperrige Fracht in Vollfrachtern mehr als verdoppeln. Mit den Frachtmaschinen bedient Etihad hauptsächlich Destinationen in Indien und China. Den Hauptteil der Fracht wird jedoch als Zusatznutzen in den Passagiermaschinen verkauft. Ein Passagierflugzeug kann in dem Unterflurbereich (Belly Space) je nach Passagierauslastung 5 bis 20 Tonnen Fracht aufnehmen. Im ersten halben Jahr 2008 transportierte Etihad Airways mehr als 100.000 Tonnen Fracht und Luftpost.