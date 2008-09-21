Etihad hat grosse Ziele

Etihad hat sich ambitiöse Ziele gesteckt. Bis 2020 will sie jährlich 25 Millionen Passagiere befördern.

Wie Etihads CEO James Hogen mitteilte, will die Airline die Anzahl Passagiere auf 25 Millionen pro Jahr erhöhen. Ausserdem wil sie ihre bislang 50 Destinationen auf 100 erweitern. Begleitet wird diese Expansion möglicherweise von einer Zunahme der Arbeitskräfte von momentan 6.600 Angestellten auf 27.000. An der letzten Farnborough International Airshow hatte Etihad mit dem Kauf von 100 Airbus und Boeing Flugzeugen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.