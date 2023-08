Etihad unterzeichnet Codeshare-Vertrag mit Jet Airways

Etihad Airways will durch die Zusammenarbeit mit Jet Airways ihren Zugang zum indischen Subkontinent vergrössern.

Der Vertrag tritt am 1. Juli in Kraft. Die Kunden beider Airlines sollen so nicht nur aus einer höheren Anzahl Flüge wählen können, sondern auch aus einem grösseren Angebot an Destinationen, beispielsweise bietet Etihad neue Verbindungen von Damascus, Genf, New York und Toronto nach Mumbai und Delhi an. Die beiden Airlines haben auch einen Vertrag zur Verbindung ihrer jeweiligen Frequent Flyer Programme abgeschlossen. Etihad hält bereits acht weitere Codeshare-Agreements unter anderem mit Yemen Airways, Saudi Arabia Airlines und Middle East Airlines.