A400M kommt nach Sion

A400M Royal Air Force (Foto: Airbus)

Die in rund einem Monat stattfindende Breitling Sion Airshow kann ihr Programm um ein weiteres Highlight ergänzen.

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, soll ein Airbus A400M Transporter in Sion landen. Dies wäre der erste Besuch eines A400M in der Schweiz. Das 45 Meter lange, mit vier leistungsstarken Turboprop-Motoren ausgerüstete militärische Transportflugzeug kann bis zu 37 Tonnen Nutzlast befördern.

Die vom 15. bis 17. September stattfindende Breitling Sion Airshow wird die grösste Airshow in der Schweiz in diesem Jahr und bietet ein umfangreiches Flugprogramm mit der Teilnahme von Frecce Tricolori, Rafale, Gripen, Eurofighter, F-16, Mirage 2000, Catalina, Sea Fury und vielen weiteren Zivil- und Militärflugzeugen aus verschiedenen Epochen.

www.breitlingsionairshow.com

SkyNews