Mit Air Berlin nach Sylt

Ab sofort sind bei Air Berlin Flüge nach Sylt in der kommenden Wintersaison buchbar.

Ab 1. November 2008 geht es mit dem Kooperationspartner LG Walter einmal täglich nonstop von Berlin und Düsseldorf auf die Nordseeinsel. Freitags und sonntags bietet Air Berlin ab Düsseldorf jeweils eine zusätzliche Verbindung nach Sylt an.

Mit Umsteigeverbindungen über Berlin oder Düsseldorf erreichen Air Berlin-Gäste den Flughafen Westerland aus 23 weiteren Städten in Deutschland.