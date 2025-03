Turkish Airlines meldet Gewinn

Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Turkish Airlines kann für das vergangene Jahr 2024 einen soliden Gewinn von 2,4 Milliarden US-Dollar bekanntgeben, mit diesem Betrag liegt die Airline über dem Branchenschnitt.

Trotz globaler geopolitischer und wirtschaftlicher Spannungen, Engpässen in der Flugzeugproduktion und branchenweiten Problemen mit Triebwerken erzielte Turkish Airlines im Jahr 2024 einen Gewinn aus dem operativen Geschäft von 2,4 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf die Airline das zwanzigste Jahr in Folge den Branchendurchschnitt im Hinblick auf Kapazität, Passagierzahlen und Rentabilität. Turkish Airlines konnte so ihre anhaltende Rentabilität in einem herausfordernden Umfeld nach der Pandemie behaupten und ihre Nettoverschuldung in nur drei Jahren um 8,3 Milliarden US-Dollar reduzieren. Mit Blick auf das 100-jährige Bestehen im Jahr 2033 unterstreicht die Fluggesellschaft ihren Erfolg und zukunftsfähige Ausrichtung durch die Auszahlung einer Dividende von 260 Millionen US-Dollar und ein Aktienrückkaufprogramm.

Die Bilanz im Detail

Turkish Airlines steigerte den Umsatz 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 % auf 22,7 Milliarden US-Dollar. Die Passagiereinnahmen erhöhten sich trotz verschärften Wettbewerbs um 4 %; die Frachteinnahmen verzeichneten ein Wachstum von 35 %. Turkish Cargo stärkte zudem die Position der Türkei als globales Drehkreuz durch strategische Initiativen sowie moderne Infrastruktur und steigerte das jährliche Frachtvolumen um über 20 %. Der International Air Transport Association (IATA) zufolge ist Turkish Cargo damit die drittgrößte Luftfrachtgesellschaft der Welt. Rund 18 Milliarden US-Dollar des Umsatzes von Turkish Airlines wurden als Exporteinnahmen verbucht und tragen somit maßgeblich zur türkischen Wirtschaft bei. Das Gesamtvermögen des Unternehmens erreichte rund 40 Milliarden US-Dollar – eine 18-fache Steigerung seit 2002.

Als Indikator für einen gesunden operativen Cashflow von Turkish Airlines belief sich das EBITDAR (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Mietaufwendungen) auf 5,7 Milliarden US-Dollar mit einer Marge von 25,3 %, was den langfristigen Zielen des Unternehmens entspricht.

„Unsere Bilanz 2024 zeigt, dass wir bei Turkish Airlines mit einer starken finanziellen Leistung und strategischem Wachstum nach wie vor Branchenmaßstäbe setzen“, sagt Prof. Ahmet Bolat, Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender von Turkish Airlines. „Trotz globaler Herausforderungen bieten wir weiterhin unseren preisgekrönten Service, erweitern unser globales Netzwerk und schaffen gleichzeitig langfristigen Wert für unsere Investoren, Mitarbeiter und natürlich unsere Gäste. Mit Blick auf unser 100-jähriges Bestehen sind wir stolz darauf, die Position der Türkei als Schlüsselakteur in der globalen Luftfahrt zu stärken und unseren Weg an die Spitze fortzusetzen.“

Die Meilensteine 2024: Weltrekord, Expansion und zahlreiche Auszeichnungen

2024 war ein Jahr voller Meilensteine für Turkish Airlines. Das Unternehmen festigte die Führungsposition als globales Bindeglied zwischen Kontinenten und Kulturen und erhielt offiziell den Guinness-Weltrekord™-Titel für die „Fluggesellschaft mit den meisten angeflogenen Ländern“. Mit der Aufnahme von Melbourne und Sydney in das Streckennetz expandierte Turkish Airlines auf einen weiteren Kontinent und eröffnete außerdem Flüge nach Santiago de Chile, was die Anzahl der angeflogenen Länder auf 131 und die Gesamtzahl der internationalen Destinationen auf 299 erhöhte. 2024 wurde Turkish Airlines zudem mehrfach ausgezeichnet: zum vierten Mal als „5-Star Global Airline“ von APEX, zum neunten Mal als „Beste Fluggesellschaft Europas“ von Skytrax und zum dritten Mal als „Nachhaltigste nationale Fluggesellschaft“ von World Finance.

Im Rahmen der Strategie zum 100-jährigen Bestehen strebt Turkish Airlines an, ihre Flotte bis 2033 auf über 800 Flugzeuge zu erweitern. Bereits 2024 erhöhte sich die Anzahl der Flugzeuge – trotz Engpässen in der Flugzeugproduktion – um 12 % auf 492. Mit dem Ziel, Kosten und Währungsrisiken zu minimieren und gleichzeitig die moderne Flotte zu erweitern, diversifizierte die Luftfahrtgesellschaft ihre Flugzeugfinanzierung und schloss im Laufe des Jahres Finanzierungen in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden US-Dollar ab – darunter die erste Finanzierung im chinesischen Yuan außerhalb Chinas. Darüber hinaus nahm das Unternehmen erstmals einen Nachhaltigkeitskredit zur Flugzeugfinanzierung auf und erhielt sechs Finanzierungspreise von Airline Economics.

Mit über 95.000 Mitarbeitern inklusive Tochtergesellschaften, repräsentiert Turkish Airlines die Türkei in der modernden Luftfahrt – mit einem einzigartigen Streckennetz, einer modernen Flotte, erstklassigem Service und starker Performance. Auch in den kommenden Jahren wird das Unternehmen zum nachhaltigen Wachstum der Branche beitragen und die nationalen Entwicklungsziele sowie die Unternehmensstrategie 2033 unterstützen.

