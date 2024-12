Turkish bedient mit Airbus A350 Sydney

Turkish Airlines Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Turkish Airlines hat mit der Aufnahme von Flügen nach Sydney eine neue Ära eingeleitet. Am 29. November 2024 landete die Airline erstmals in Sydney und markierte damit einen bedeutenden Meilenstein.

Nach Melbourne ist Sydney nun die zweite Stadt Australiens im globalen Netzwerk von Turkish Airlines, das damit auf beeindruckende 351 Ziele auf sechs Kontinenten anwächst. Die neuen Flüge zwischen Istanbul und Sydney werden mit der modernen Airbus A350-900-Flotte durchgeführt, die speziell für Langstrecken ausgelegt ist. Mit 32 vollwertigen Flachbettsitzen in der Business Class und 297 verstellbaren Economy-Sitzen bietet Turkish Airlines höchsten Komfort für die Passagiere. Die Strecke, die viermal wöchentlich über Kuala Lumpur bedient wird, umfasst eine Distanz von 14.900 Kilometern und eine Flugzeit von 19 Stunden. Die neue Verbindung wird nicht nur die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen der Türkei und Australien vertiefen, sondern auch den Tourismus und den Handel zwischen den beiden Ländern fördern. Gleichzeitig profitieren australische Reisende von den weltweit renommierten Services von Turkish Airlines und erhalten Zugang zu einem umfassenden globalen Streckennetz, das ihnen die Welt näherbringt.

Von Melbourne nach Sydney – Eine Erfolgsgeschichte

Nach dem Start des ersten Turkish Airlines-Flugs ab Melbourne im März dieses Jahres wird Sydney zur zweiten australischen Stadt im stetig wachsenden Streckennetz der Fluggesellschaft. Der Premierenflug ebnet den Weg für zukünftige Pläne, direkte Nonstop-Verbindungen von Sydney nach Istanbul einzuführen und das Reisen zwischen diesen beiden ikonischen Destinationen grundlegend zu verändern.

Bei der Ankunft des ersten Flugzeugs in Sydney erklärte Bilal Ekşi, CEO von Turkish Airlines: “Dieser bedeutende Meilenstein markiert die längste Flugroute in der Geschichte von Turkish Airlines, und wir sind stolz darauf, unsere zweite australische Stadt in unser Netzwerk aufzunehmen. Mit dem ersten Flug von Istanbul nach Sydney unterstreichen wir unser Engagement, Reisende weltweit zu verbinden und eine nahtlose Brücke zwischen Europa und Australien zu schaffen – mit dem Komfort und der Gastfreundschaft, für die Turkish Airlines bekannt ist. Wir freuen uns darauf, unser Angebot bald mit den ersten Nonstop-Flügen zwischen Sydney und Istanbul weiter auszubauen.”

Der Minister für Arbeitsplätze und Tourismus von New South Wales, John Graham, betonte die Bedeutung der neuen Verbindung: „Die Ankunft von Turkish Airlines in Sydney ist ein Meilenstein für den Luftverkehr und bietet eine hochwertige Verbindung nach Europa. Zudem wird die neue Route zu einem Anstieg der Besucherzahlen in Sydney beitragen. Dieses aufregende Projekt wurde durch die Unterstützung der Minns-Regierung ermöglicht, die sich dafür einsetzt, Arbeitsplätze zu schaffen und das Wachstum im Tourismus zu fördern. Mehr Passagiere bedeuten mehr wirtschaftliche Chancen für unsere Regionen.“

Scott Charlton, CEO des Flughafens Sydney, ergänzte: „Wir sind stolz, Turkish Airlines in Sydney willkommen zu heißen. Diese neue Verbindung stärkt unser internationales Streckennetz und bietet Reisenden über Istanbul mehr Möglichkeiten, Europa und darüber hinaus zu entdecken. Turkish Airlines bringt nicht nur mehr Wettbewerb auf den Markt, sondern bedient auch eine starke Nachfrage – schließlich leben über 15.000 türkischstämmige Australier in New South Wales, und die Türkei ist ein beliebtes Ziel für australische Reisende.“

Ein wachsender Markt mit globaler Bedeutung

Die neue Verbindung wird nicht nur die Beziehungen zwischen der Türkei und Australien stärken, sondern schätzungsweise 33 Millionen Euro in den Tourismus von New South Wales einbringen und rund 290 neue Arbeitsplätze schaffen.

Sydney, die größte Stadt Australiens und eine internationale Drehscheibe für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, bietet mit Highlights wie dem Opernhaus und der Harbour Bridge unvergessliche Erlebnisse. Mit Turkish Airlines können Reisende aus aller Welt Sydney jetzt in höchstem Komfort erleben, während australische Passagiere das globale Streckennetz der Airline einfacher nutzen können.

