Turkish kauft weitere Airbus A350-900

Turkish Airlines 400th Aircraft Airbus A350-900 (Foto: Turkish Airlines)

Turkish Airlines baut die Langstreckenflotte kontinuierlich aus und kauft zehn weitere Airbus A350-900.

Laut einer Mitteilung von Turkish Airlines an seine Investoren hat sich das Management zur Beschaffung von zehn weiteren Airbus A350-900 Langstreckenjets entschieden. Die Maschinen sind rasch verfügbar, da Airbus Produktionskapazitäten für eine Bestellung von Aeroflot an Turkish Airlines übertragen kann. Die neuen Jets sollen zwischen 2025 und 2027 an Turkish Airlines ausgeliefert werden. Turkis Airlines betreibt momentan vierzehn Airbus A350-900 und hat mit dem neuen Auftrag über zehn weitere Flugzeuge dieses Typs den Auftrag auf insgesamt 36 Maschinen ausgebaut.