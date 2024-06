Turkish Airlines baut Angebot in Bremen aus

Take Off Turkish Airlines Airbus A321 SAF Treibstoff (Foto: Stuttgart Airport)

Der Flughafen Bremen freut sich über weitere Turkish Airlines Flüge. Die Fluggesellschaft fliegt ab dem 20. Juni zweimal täglich von Bremen nach Istanbul.

Ab der kommenden Woche gibt es für Reisende ab Bremen gleich zweimal am Tag die Möglichkeit, nach Istanbul zu fliegen. „Zwei Kontinente, eine pulsierende Stadt. Istanbul ist eine Millionenmetropole, die Geschichte lebendig macht und voller Kultur steckt. Aber eben auch ein Ort, der eine zentrale Rolle im internationalen Flugverkehr einnimmt“, freut sich Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer Bremen Aiport, über die Erweiterung im Flugplan.

Keine andere Fluggesellschaft fliegt in so viele Länder wie Turkish Airlines: Künftig verbindet Turkish Airlines Bremen nicht nur zweimal täglich mit der größten Stadt der Türkei – sondern auch mit einem der wichtigsten internationalen Drehkreuze: Der 2018 eröffnete İstanbul Havalimanı ist der Heimatflughafen von Turkish Airlines. Von hier aus sind mehr als 300 Destinationen in weit über 100 Länder zu erreichen. Und mit Turkish Airlines geht es zum Beispiel ab Bremen mit nur einem Umstieg in Istanbul direkt weiter nach Bangkok, Bali, Dubai, Singapur oder Tokio.

Ab dem 20. Juni 2024 hebt Turkish Airlines zweimal täglich von Bremen in Richtung Istanbul ab: Jeweils um 11 Uhr und 18.25 Uhr fliegt das Star Alliance Mitglied in rund drei Stunden in die Türkei.