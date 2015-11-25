Airbus A320neo ist zugelassen

Airbus A320neo with PW1100G-JM (Foto: Airbus)

Die europäische und US-amerikanische Luftfahrtbehörde haben dem Airbus A320neo die Lufttüchtigkeit zugesprochen.

Der A320neo wurde mit dem PW1100G-JM Getriebefan von Pratt & Whitney zugelassen, dies teilte Airbus am 24. November 2015 mit. Die drei Testflugzeuge absolvierten bei rund 350 Flügen 1.070 Flugteststunden. Bei dem PW1100G-JM Triebwerk handelt es sich um einen hocheffizienten Antrieb mit einem Geared Turbofan, es ist die neueste Version der Triebwerksfamilie von Pratt & Whitney. Der A320neo braucht pro Passagierkilometer rund 20 Prozent weniger Treibstoff als das Vorgängermodell.