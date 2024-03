SunExpress kooperiert mit Catering Firma

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

SunExpress hat eine Kooperation mit dem renommierten Catering-Spezialisten TURKISH DO & CO vereinbart, diese übernimmt für SunExpress Airlines die Bordverpflegung auf nationalen sowie internationalen Flügen.

Seit kürzlich können Passagiere auf allen SunExpress Flügen leckere und preiswerte Mahlzeiten und Snacks von TURKISH DO & CO genießen. Darüber hinaus soll es demnächst neue, für die Sommermonate konzipierte Bordmenüs geben, um das Reiseerlebnis weiter zu verbessern.

„Wir bei SunExpress suchen stets nach Möglichkeiten, das Reiseerlebnis weiter zu optimieren und die Reise insgesamt noch angenehmer zu gestalten. Daher freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit TURKISH DO & CO, einem Unternehmen, das sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene für seine Qualität und sein kulinarisches Know-how bekannt ist. Mit der Partnerschaft wollen wir die Kundenzufriedenheit auf ein neues Niveau heben und unseren Fluggästen leckere und vielfältige Produkte für jeden Geschmack bieten“, sagt Max Kownatzki, CEO von SunExpress.

Attila Doğudan, CEO von TURKISH DO & CO, ergänzt: „TURKISH DO & CO beliefert derzeit zahlreiche Fluggesellschaften, darunter auch Turkish Airlines. Mit unserer erweiterten Produktionskapazität sind wir stolz, SunExpress als neuen Kunden und Partner begrüßen zu dürfen. SunExpress ist ein wichtiger Akteur in der Tourismusbranche und fungiert als Verbindung zwischen der Türkei und Europa. Wir freuen uns, durch diese Zusammenarbeit die Qualität und den Geschmack von TURKISH DO & CO noch mehr Reiselustigen zugänglich zu machen.“

