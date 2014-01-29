Airbus A350 Prototyp in Basel

Heute Morgen absolvierte der Airbus A350-900 Prototyp MSN001 Testflüge in Basel, die Maschine ist heute Mittag wieder nach Toulouse zurückgeflogen.

Im Rahmen des Flugtestprogramms hat heute ein Airbus A350 Prototyp seine runden am EuroAirport Basel gedreht. Der Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg bietet sich mit seiner langen Nord-Süd-Piste für solche Testflüge geradezu an, so besuchte heute der A350 den Flughafen am Dreiländereck in Basel. Der A350 machte insgesamt 12 Landungen auf dem EuroAirport. Der Besuch wurde scheinbar kurzfristig geplant und erforderte die Genehmigung der französischen Flugsicherung, die gestern Abend erteilt wurde.