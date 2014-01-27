Airbus schickt A350 an die Singapore Airshow

Airbus hat die Teilnahem einen ihrer A350 Prototypen an der diesjährigen Singapore Airshow bekannt gegeben.

Der europäische Flugzeugbauer wird ihren dritten A350 Prototypen MSN003 an der Singapore Airshow ausstellen. Der A350 wird vom 11. Bis zum 12 Februar 2014 an der bedeutendsten Flugzeugmesse Asiens ausgestellt sein, das sind die ersten beiden Ausstellungstage an der Singapore Airshow. Singapore Airlines ist einer der größten A350 Kunden und hat bei Airbus 70 A350-900 in Auftrag gegeben.