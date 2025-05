Kofferservice bei Discover Airlines

Discover Airlines Airbus A330

Ohne Koffer zum Flughafen: Discover Airlines führt Abhol- und Check-in-Service für Aufgabegepäck ein.

Reisen mit Discover Airlines wird noch bequemer: Die Kooperation des Ferienfliegers mit dem Technologie-Provider Airportr bietet Reisenden ab sofort einen Gepäckabhol- und Check-in-Service an, der die Anreise zum Flughafen Frankfurt kofferfrei macht. Discover Airlines schließt sich damit der Lufthansa an, die das Service-Upgrade bereits seit Anfang des Jahres anbietet.

Durch den Service von Airportr werden Gepäckstücke zum Wunschtermin direkt an der Haustür oder einem anderen beliebigen Standort innerhalb des Einzugsgebiets abgeholt. Das Gepäck wird versiegelt, sicher zum Flughafen gebracht und eingecheckt. Reisende können am Flughafen direkt durch die Sicherheitskontrolle gehen und nehmen ihr Gepäck erst wieder am Zielort in Empfang. Zwischenzeitlich können sie Echtzeit-Updates durch einen personalisierten Live-Tracker verfolgen und erhalten einen digitalen Gepäckanhänger.

Der neue Premium Service ist ab sofort auf der Website von Discover Airlines bis zu 36 Stunden vor Abflug buchbar. Er steht Kunden aus dem Großräumen Frankfurt, Mannheim, Heidelberg, Hanau, Aschaffenburg, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Bensheim zur Verfügung. Die Ausweitung des Einzugsgebiets ist in naher Zukunft geplant. Der Preis für den Service beginnt bei 25 Euro und variiert nach Standort und Abholzeit.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 29 Flugzeugen und beschäftigt rund 2200 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.