Mit Discover von Frankfurt nach Oulu

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Discover Airlines nimmt Oulu in Finnland neu in den Sommerflugplan 2025 auf und verlängert außerdem Verbindungen zu beliebten Sonnenzielen in den Winter hinein.

Zwischen Juni und Ende September ergänzt Discover Airlines ihre ganzjährige Verbindung von Frankfurt ins Finnische Kittilä (KTT) um einen Zwischenstopp in Oulu (OUL). Die Flüge starten jeweils Montag und Freitag. Derzeit wird Oulu noch von Lufthansa ab München angeboten und geht ab Juni an Discover Airlines ab Frankfurt über.

Oulu ist eine der größten Städte Finnlands und liegt im Nordwesten des Landes am Golf von Bothnien. Die Region ist reich an Natur und ein idealer Ausgangspunkt für Outdoor-Aktivitäten. Durch das subarktische Klima sind die Sommermonate sonnig und angenehm kühl, mit durchschnittlichen Temperaturen von 20°C.

Neben Oulu stehen auch Kittilä, Reykjavík, Evenes und Bodø im „Nordics“-Flugplan von Discover Airlines. Ab Winter kommt außerdem mit Alta in Norwegen eine sechste Destination dazu. Die Flüge starten – teilweise ganzjährig – ab Frankfurt bzw. München.

Sonne satt, auch im Winter

Doch auch Sonnenhungrige kommen auf ihre Kosten. Discover Airlines stockt beliebte Verbindungen weiter auf: Ab Frankfurt stehen im Winter 2025/26 tägliche Flüge nach Hurghada und Marrakesch im Flugplan. Ab München starten drei wöchentliche Flüge nach Hurghada und bis zu sechs Flüge nach Marrakesch. Ibiza wird ab München im kommenden Winter auf zwei Flüge die Woche aufgestockt.

Zudem werden ab Frankfurt die beliebten Ziele Varna (2 x/Woche) und Dubrovnik (3x/Woche) nicht nur im Sommer, sondern erstmals auch im Winter angesteuert. Nach Heraklion gibt es, genau wie bereits in Frankfurt, ebenfalls im kommenden Winter zwei wöchentlichen Flügen ab München.

Die Flotte des Ferienfliegers zählt ab diesem Sommer 30 Flugzeuge, davon 16 Airbus A320 auf der Kurz- und Mittelstrecke und 14 Airbus A330 auf der Langstrecke.

Discover Airlines