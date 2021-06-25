GOL gibt Mai Zahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Mai 2021 insgesamt 1,060 Millionen Passagiere, ein Jahr zuvor waren es wegen Corona nur 164 Tausend.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 425 Prozent auf 1,385 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 519 Prozent auf 1,219 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 88,0 Prozent und hat sich somit um 13,3 Prozentpunkt verbessert.