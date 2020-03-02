Mehr Passagiere bei GOL

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Januar 2020 insgesamt 3,671 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 5,5 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 0,1 Prozent auf 5,166 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um 0,4 Prozent auf 4,335 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,9 Prozent und hat sich damit um 0,4 Prozentpunkte verbessert.

Von Januar bis Ende Dezember 2019 konnte GOL 36,445 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 9,1 Prozent.