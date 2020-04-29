Passagiereinbruch bei GOL

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im März 2020 insgesamt 1,868 Millionen Passagiere, wegen der Corona Pandemie entspricht dies einem Einbruch von 33,5 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmärz um 22,2 Prozent auf 3,081 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ist um 29,7 Prozent auf 2,205 Milliarden Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 71,6 Prozent und hat sich somit um 7,7 Prozentpunkte verschlechtert.

Im ersten Quartal 2020 konnte GOL 8,346 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem krisenbedingten Rückgang von 6,7 Prozent.