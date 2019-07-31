GOL meldet mehr Passagiere

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Juni 2019 insgesamt 2,824 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 12,6 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um sieben Prozent auf 3.882 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 14,4 Prozent auf 3.222 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 83,0 Prozent und hat sich somit um 5,4 Prozentpunkte verbessert.

Im ersten Halbjahr 2019 konnte GOL 17,135 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 8,2 Prozent.