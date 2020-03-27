Mehr Passagiere flogen mit GOL

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL flogen im Februar 2020 insgesamt 2,894 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 8,8 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 7,7 Prozent auf 4,213 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 7,2 Prozent auf 3,400 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 80,7 Prozent und hat sich somit um 0,4 Prozentpunkte verschlechtert.