GOL meldet Oktoberzahlen

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Oktober 2019 insgesamt 3,116 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von 13,4 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 9,7 Prozent auf 4,211 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um 13,3 Prozent auf 3,440 Milliarden Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 81,7 Prozent und hat sich somit um weitere 2,6 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte GOL 29,928 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 9,9 Prozent.