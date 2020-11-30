GOL meldet Oktoberzahlen

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Oktober 2020 insgesamt 1,519 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Minus von 48,2 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 45 Prozent auf 2,316 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert, die Nachfrage hat sich um 47,6 Prozent auf 1,805 Milliarden Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 78,0 Prozent und hat sich somit um 3,8 Prozentpunkte verschlechtert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte GOL 13,096 Millionen Fluggäste (Vorjahr 29,862 Millionen) an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 56,1 Prozent.