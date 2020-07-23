GOL mit weniger Passagieren

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

GOL flogen im Juni 2020 insgesamt 319 Tausend Passagiere (Vorjahr 2,824 Millionen), verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem krisenbedingten Einbruch von 88,6 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 87,9 Prozent auf 487 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ist um 88,0 Prozent auf 385 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 79,1 Prozent und hat sich somit um vier Prozentpunkte verschlechtert.

Im ersten Halbjahr 2020 konnte GOL 8,972 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen (Vorjahr 17,135 Millionen), das entspricht einem Corona krisenbedingten Einbruch von 52 Prozent.