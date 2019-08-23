GOL meldet mehr Passagiere

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Juli 2019 insgesamt 3,615 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 8,1 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 3,4 Prozent auf 4,930 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 7,2 Prozent auf 4,171 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 84,6 Prozent und hat sich somit um drei Prozentpunkte verbessert.

In den ersten sieben Monaten 2019 konnte GOL 20,700 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von acht Prozent.