Discover Airlines landet erstmals in Tulum

Discover Airlines Airbus A330

Discover Airlines Flug 4Y12 ist am 12. Dezember 2024 um 10:20 Uhr erstmalig von Frankfurt zum internationalen Flughafen Tulum Felipe Carillo Puerto in Mexiko gestartet.

Der fast ausgebuchte Airbus A330 landete pünktlich um 16:05 Uhr mexikanischer Ortszeit auf der Halbinsel Yucatán. Vor Ort wurden die Passagiere und Crew unter anderem von Gouverneurin Mara Lezama und dem deutschen Botschafter Dr. Clemens von Goetze herzlich empfangen.

Der internationale Flughafen Tulum Felipe Carillo Puerto (TQO) wurde im Dezember 2023 neu eröffnet. Discover Airlines ist die erste europäische Airline, die den jungen Flughafen ansteuert. Es ist auch die erste Landung eines Langstreckenflugzeugs dieser Größe dort.

Bequemer und schneller als je zuvor ins Paradies

Von 12. Dezember 2024 bis 27. April 2025 bietet der Ferienflieger zwei Mal pro Woche, immer donnerstags und sonntags, eine Nonstop-Verbindung in das Paradies an der Karibikküste an. Bisher war der Flughafen Tulum nur per Umsteigeverbindung über die USA oder Mexiko erreichbar.

Die Monate Dezember bis April gelten als ideale Reisezeit für die Region, da sie in die Trockenzeit fallen. Tulum ist bekannt für seine paradiesische Schönheit, endlos weite Sandstrände, türkisfarbenes Wasser und die gut erhaltenen Maya-Ruinen. Die Stadt ist außerdem idealer Ausgangspunkt, um Bacalar, Chetumal oder andere Ziele in der südlichen Riviera zu besuchen und abgelegenere Attraktionen wie die Sian Ka’an-Biosphäre oder Maya-Stätten wie Cobá zu erkunden.

Tulum ist das zweite mexikanische Ziel im Streckennetz von Discover Airlines und ergänzt die ganzjährig bis zu vierwöchentliche Verbindung zwischen Frankfurt und Cancún. Mit der Aufnahme des neuen Ziels erweitert die Airline das Streckenportfolio der Lufthansa Group nach Mexiko um eine weitere traumhafte Destination.

Flüge nach Tulum können über discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Reiseveranstaltern und im Reisebüro gebucht werden.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 27 Flugzeugen und beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.