Mitsubishi Ki-51

Mitsubishi Ki-51, Herstellerland: Japan Die Mitsubishi Ki-51 wurde als Schlachtflugzeug gebaut. Nach dem zweiten Weltkrieg bildeten die Ki-51 den Grundstock der indonesischen Luftwaffen. Spannweite: 12,10 m, Länge: 9,21 m, Maximales Abfluggewicht: 2.940 kg

Die Ki-51 entstand als Weiterentwicklung der Mitsubishi Ki-30 für den Einsatz als Schlachtflugzeug. Der Entwicklungsauftrag des japanischen Heeres wurde im Herbst 1937 ausgelöst, die Entwicklung begann im Februar 1938. Die Maschine war eine robuste Ganzmetallkonstruktion, mit luftgekühltem Sternmotor und festen Heckradfahrwerk. Unter dem Rumpf konnte eine 250 kg Sprengbombe mitgeführt werden. Im Juni 1939 waren die beiden bestellten Prototypen zum Erstflug bereit, der auch ohne Probleme verlief. Neben der zweisitzigen Ausführung als Schlachtflugzeug wollte das Heer ein eine einsitzige Version zum Einsatz als Aufklärungsflugzeug, wobei die Luftbildkamera im hinteren Cockpit eingebaut werden sollte. Diese Ausführung erhielt die Bezeichnung Ki-51a, ging aber nach umfassender Erprobung nicht in den Serienbau. Stattdessen entwickelte Mitsubishi einen Kamerarüstsatz, der es ermöglichte, die Ki-51 kurzfristig zu Aufklärungseinsätzen zu verwenden. Die Serienfertigung begann im Januar 1940 bei Mitsubishi und lief bis März 1944. Dabei wurden 2.385 Maschinen hergestellt. Die Firma Rikugun baute zwischen Juli 1941 und Juli 1945 weitere 913 Flugzeuge in Lizenz. Eine Überarbeitung zur Ki-71 mit Einziehfahrwerk, größerer Bombenlast und stärkerer Bewaffnung fand bereits Ende1941 statt, das Modell ging aber nicht in Serie. Der erste Kampfeinsatz erfolgte 1940 in China, danach Einsatz auf allen pazifischen Kriegsschauplätzen. Nach der Kapitulation Japans bildeten zurückgelassene Ki-51 den Grundstock der Neuaufstellung der indonesischen Luftstreitkräfte. Der alliierte Codenamen der Ki-51 war Sonia.

Mitsubishi Ki-51 (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Mitsubishi Ki-51

Verwendung: Schlachtflugzeug, leichtes Bomben- und Aufklärungsflugzeug

Baujahr: 1941

Besatzung: 2 Mann

Triebwerk: ein luftgekühlter 14 Zylinder Doppelsternmotore Mitsubishi Ha-26-II

Startleistung: 945 PS (704 kW)

Dauerleistung: 880 PS (656 kW) in 4.000 m



Spannweite: 12,10 m Länge: 9,21 m größte Höhe: 2,73 m Spurweite: 3,04 m Propellerdurchmesser: 3,25 m Propellerfläche: 8,30 m² Flügelfläche: 24,10 m² V-Form: +3° Leermasse: 1.865 kg Startmasse normal: 2.805 kg Startmasse maximal: 2.940 kg Tankinhalt: 560 Liter Flächenbelastung: 122,0 kg/m² Leistungsbelastung: 3,11 kg/PS (4,18 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 404 km/h Höchstgeschwindigkeit in 3.000 m: 424 km/h Reisegeschwindigkeit in 3.000 m: 380 km/h Gipfelhöhe: 8.250 m Steigleistung: 8,7 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 2,0 min Steigzeit auf 3.000 m: 6,8 min Steigzeit auf 5.000 m: 11,0 min Reichweite normal: 940 km Reichweite maximal: 1.060 km Flugdauer: 3,0 h Startstrecke: 240 m Landestrecke: 310 m Landegeschwindigkeit: 125 km/h

Maschinengewehr AKM

Bombenlast normal: 200 kg

Bombenlast maximal: 250 kg

