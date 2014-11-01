ASG-29

Alexander Schleicher: ASG-29 Die ASG-29 ist eines der modernsten Segelflugzeuge in heutiger Zeit. Spannweite: 15 m / 18 m, Länge: 6,5 m, Gleitzahl: 50 / 52

Die ASG-29 ist eines der neueren Flugzeuge mit Wölbklappen der Firma Alexander Schleicher. Sie kann sowohl mit 15 m Spannweite, als auch mit 18 m Spannweite geflogen werden. Das Flugzeug absolvierte am 9. November 2005 seinen Erstflug. Die ASG-29 wird auch als grosse Schwester der ASW-27 bezeichnet, während die ASW-27 als reines Flugzeug der 15 m Klasse ohne Motorisierung konstruiert wurde, besitzt die ASG-29 einen vierteiligen Tragflügel. Die ASG-29E hat zusätzlich einen 18 PS Motor, als Heimkehrhilfe. Das Flugzeug hat Winglets, welche bei beiden Spannweiten verwendet werden. Bei der Halbspannweite von 5,50 m wird der Flügel geteilt und Aussenflügel mit 2,00 m Länge für die 15 m Klasse angesteckt. Das Cockpit ist durch enge Zusammenarbeit mit der FH Aachen entwickelt worden und hauptsächlich aus Kohlefaser gebaut. Besonders an diesem Flugzeug ist der optionale 5 l Wassertank, der zur Schwerpunktoptimierung im Heck eingebaut werden kann.

Technische Daten : ASG-29

Hersteller: Alexander Schleicher

Verwendung: Hochleistungssegelflugzeug

Klasse: 15 m / 18 m

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 9. November 2005