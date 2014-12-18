Daher Socata konnte 700ste TBM ausliefern

Daher Socata TBM 900 (Foto: Daher-Socata)

Der französische Flugzeugbauer Daher Socata konnte Mitte Dezember die siebenhundertste TBM Turbopropeller Maschine ausliefern.

Die Jubiläumsmaschine konnte am 15. Dezember 2014 an einen privaten Kunden in den USA übergeben werden, es handelt sich dabei um die modernste TBM 900 Variante. Die TBM 700 wurde vor gut fünfundzwanzig Jahren lanciert und wurde 2005 durch die überarbeitete TBM 850 abgelöst. Seit diesem Jahr ist die TBM 900 auf dem Markt, von dieser Variante konnten bereits 35 Flugzeuge ausgeliefert werden.

Bei der TBM 900 handelt es sich um eine einmotorige Turbopropeller Maschine mit Druckkabine. Die TBM 900 kostet rund 3,7 Millionen US Dollar und ist das schnellste Reiseflugzeug in dieser Klasse. Angetrieben wird die Maschine von einer PT6A-66D Propellerturbine von Pratt & Whitney Canada.

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