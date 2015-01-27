DAHER-SOCATA TBM 900

Daher-Socata TBM 900 (Foto: Daher-Socata)

Bei der TBM 900 handelt es sich um eine Weiterentwicklung der TBM 850, die wiederum aus dem Grundmuster TBM 700 entstanden ist. Die TBM 900 ist seit März 2014 auf dem Markt und kostet rund 3,7 Millionen US Dollar.

Entwicklungsgeschichte der DAHER-SOCATA TBM 900

Bei der TBM 900 handelt es sich um eine weiterentwickelte einmotorige Turbopropeller getriebene TBM 850. DAHER-SOCATA wollte bei gleicher Leistung noch mehr aus dem Vorgängermodell herausholen. Die TBM 900 sollte auf einer Flughöhe von 28.000 Fuss eine maximale Reisegeschwindigkeit von 330 Knoten erreichen und damit rund 10 Knoten schneller sein als die TBM 850, die in ihrer Klasse bereits die schnellste war. DAHER-SOCATA brauchte für die evolutionäre Weiterentwicklung drei Jahre, in die TBM 900 wurden rund 160.000 Entwicklungsstunden gesteckt, das Flugtestprogramm umfasste gut 200 Flugstunden. In die TBM 900 flossen insgesamt 26 Modifikationen ein. Die überarbeitete Maschine hat anfangs 2014 die Musterzulassung bekommen und löste am Markt ab März 2014 die TBM 850 ab. Die TBM 900 kostet rund 3,7 Millionen US Dollar.

Daher-Socata TBM 900 (Foto: Daher-Socata)

Konstruktionsmerkmale der TBM 900

Bei der TBM 900 handelt es sich um einen Tiefdecker mit herkömmlichem Heckleitwerk. Das Reiseflugzeug für bis zu sechs Passagieren verfügt über ein einziehbares Bug- und Hauptfahrwerk. Das 850 PS starke PT6A-66D Triebwerk überträgt die Leistung auf einen Fünfblattpropeller von Hartzell und sorgt für die hervorragenden Leistungsmerkmale dieser einmotorigen Turbopropeller Maschine. Das Flugzeug ist mit einer Druckkabine ausgerüstet und kann damit auf Reiseflughöhen von bis zu 31.000 Fuss (9.450 m)betrieben werden. Das Haupttragwerk ist an der Vorderkante mit einem pneumatischen Enteisungssystem ausgerüstet, auch die Eintrittskanten der Höhen und Seitenflosse können pneumatisch mit Boots enteist werden. Der Flügel verfügt über grosse Landeklappen, die auf 10 und 34 Grad ausgefahren werden können. Der Hauptunterschied zu den Vorgängermustern bilden dei Flügelrandbögen, die als Winglets ausgelegt wurden. Die TBM 900 verfügt auch über zwei Luftbremsen, die im Flügel integriert sind. Alle Steuerflächen werden konventionell ohne Hydraulik angesteuert. Das Hauptfahrwerk lässt sich hydraulisch nach innen zum Rumpf hin einfahren, das Bugfahrwerk fährt nach hinten in den Motorraum ein. Das Bug- wie Hauptfahrwerk sind einfach bereift, die Haupträder verfügen über ein hydraulisches Bremssystem und das Bugrad kann über die Seitenruderpedale gesteuert werden. Im letzten Drittel des linken Flügels ist ein Wetterradar installiert, der Flüge auch bei schlechtestem Wetter möglich und sicher macht. Die Passagiereinstiegstür ist hinter der linken Tragflächenendkante in dem Rumpf eingebaut, die Kabine der TBM 900 ist druckbelüftet. Für den Piloten hat Daher nun im Standardpacket eine Einstiegstür auf der Kapitänsseite eingebaut.

Daher-Socata TBM 900 (Foto: Daher-Socata)

Flugleistungen der TBM 900

Die TBM 900 verfügt über hervorragende Flugleistungen, sie ist schnell und verfügt in den allermeisten Fällen über eine genügend grosse Reichweite, um die meisten Wunschdestinationen innerhalb nützlicher Frist erreichen zu können. Das beste an der Maschine ist, dass sie problemlos von einem Piloten geflogen werden kann. Vier Passagiere finden in der Clubanordnung bequem hinter dem Cockpit in der Kabine Platz, ein fünfter kann als Copilot mitgenommen werden. Der Gepäckraum befindet sich hinter den Sitzen im hinteren Teil des Rumpfes und ist druckbelüftet. Neben diesem Stauraum in der Kabine befindet sich vorne im Rumpf noch ein kleiner nicht druckbelüfteter Gepäckraum, dieser kann über eine eigene Tür an der linken Rumpfseite erreicht werden. Das Cockpit bietet Platz für zwei Piloten und ist mit einem modernsten Garmin G1000 ausgerüstet. Die einmotorige Turbopropellermaschine verfügt über hervorragende Kurzstarteigenschaften und kann dadurch auch von kleineren Flugplätzen aus eingesetzt werden. Die TBM 900 steigt bei einem normalen Startgewicht mit einer Steiggeschwindigkeit von durchschnittlich 1.630 Fuss pro Minute in rund 19 Minuten auf eine Reiseflughöhe von 31.000 Fuss, auf dieser Höhe erreicht die TBM 900 eine Reisegeschwindigkeit von 326 Knoten (603 km/h). Mit vier Passagieren und zwei Piloten hat die TBM 900 bei einer Reisefluggeschwindigkeit von 252 Knoten (466 km/h) eine Reichweite von mehr als 1.730 Nautischen Meilen (3.203 km). Fliegt man die TBM 900 bei gleicher Beladung mit 326 Knoten (603 km/h), dann verringert sich die Reichweite auf 1.440 Nautische Meilen (2.666 km). Der Garmin GFC 700 Autopilot lässt sich bequem auf die Navigationsgeräte aufschalten, auch auf das Instrumentenlandesystem lässt er sich koppeln. Die Anfluggeschwindigkeit liegt bei rund 85 Knoten, im Endanflug kann sie bei kurzen Pisten sogar auf 65 Knoten reduziert werden, dies führt zu kurzen Landestrecken und lässt die Maschine auch bei der Landung auf kurzen Plätzen gut aussehen. Bei der TBM 900 handelt es sich um ein Pilot Flugzeug, das in diesem Segment keine Wünsche offen lässt, die Maschine verfügt über beeindruckende Leistungswerte und dies alles zu einem vernünftigen Preis und relativ tiefen Betriebskosten.

Daher-Socata TBM 900 (Foto: Daher-Socata)

Technische Daten: DAHER-SOCATA TBM 900

Verwendung: Einmotoriges Reiseflugzeug

Land: Frankreich

Triebwerk: Pratt & Whitney Canada PT6A-66D

Leistung: 850 SHP (shaft horse power)

Propeller: Fünfblattpropeller von Hartzell

Sitzplätze: 2 im Cockpit 4 in der Kabine

Besatzung: 1 Pilot

Erstflug: Ende 2010

Abmessungen:

Spannweite: 12,833 m (42,10 ft)

Länge: 10,736 m (35,22 ft)

Höhe: 4,355 m (14,29 ft)

Spannweite Höhenleitwerk: 4,988 m (16,36 ft)

Flügelfläche: 18 m² (193.75 sq.ft)

Spurweite Hauptfahrwerk: 3,874 m (12,71 ft)

Abstand Bugrad zu Haupträder: 2,914 m (9,56 ft)

Kabinenlänge: 4,05 m

Kabinenbreite: 1,21 m

Kabinenhöhe: 1,22 m

Massen:

Leermasse: 2.097 kg (4.629 lbs)

Maximalmasse (Ramp Weight): 3.370 kg (7.430 lbs)

Maximale Startmasse: 3.354 kg (7.394 lbs)

Maximales Landegewicht: 3.186 kg (7.024 lbs)

Tankinhalt: 1.100 l (291 US Gal)

Maximale Nutzlast: 639 kg (1.410 lbs)

Maximale Nutzlast mit vollen Tanks: 404 kg (891 lbs)

Flächenbelastung: 186,3 kg/m²

Flugleistungen:

Höchstgeschwindigkeit auf 8.534 m (28.000 ft): 611 km/h (330 KTAS)

Höchstgeschwindigkeit auf 9.450 m (31.000 ft): 604 km/h (326 KTAS)

Landegeschwindigkeit: 120 km/h (65 KIAS)

Maximale Reiseflughöhe: 9.450 m (31.000 Fuss)

Steigleistung bei MTOM auf 9.450 m: 18 min 45 s

Reichweite bei maximaler Geschwindigkeit: 2.666 km (1.440 NM)

Reichweite bei wirtschaftlicher Reisegeschwindigkeit: 3.304 km (1.730 NM)

Startstrecke über 15 m: 726 m(2.380 ft)

Startrollstrecke: 420 m (1.378 ft)

Landestrecke über 15 m: 741 m (2.430 ft)

Landerollstrecke: 370 m (1.214 ft)

Direkte Kosten pro Betriebsstunde rund: 800.- CHF, 615.- Euro