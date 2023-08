DAHER SOCATA liefert 500ste TBM 850 aus

Am 5. Februar konnte der Flugzeugbauer aus Tarbes ihr 500. Turboprop Reiseflugzeug TBM 500 ausliefern.

Über das Flugzeug

Die 500. Maschine konnte in einem Sonderanstrich an Dr. Ian Blair Fries übergeben werden. Das TBM 850 Turboprop Reiseflugzeug ist das Nachfolgemodell der bewährten TBM 700 und gehört in seiner Klasse zu den schnellsten Reiseflugzeugen. Die einmotorige TBM 850 ist mit einer Druckkabine ausgerüstet und fliegt auf Reiseflughöhen von 26.000 Fuss mit einer Geschwindigkeit von bis zu 320 Knoten. Angetrieben wird das Flugzeug von einem 850 PS starken PT6A-66D Triebwerk.