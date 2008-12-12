Vietnam Airlines bestellt sechs ATR-72

Vietnam Airlines hat heute einen Vertrag zum Kauf von sechs Turboprop ATR 72-500 Flugzeugen im Wert von US$ 112 Millionen unterzeichnet.

Die erste Maschine soll im Juni 2009 geliefert werden, die letzte im Februar 2010. Damit will Vietnam Airlines sich für die steigende Nachfrage bei den Kurzstreckenflügen wappnen. Bereits Ende 2007 hatte die Airline fünf ATR 72 angeschafft. Sie betreibt nun insgesamt 50 Flugzeuge, unter anderem drei ATR 72-500 und sieben 72-200. Letztere sollen zwischen Juli 2009 und Mai 2010 durch die neueren ATR 72-500 Modelle ersetzt werden. In den ersten elf Monaten des Jahres transportierte Vietnam Airlines 3,9 Millionen Passagiere, 1,1% mehr als im Jahr zuvor.