Vietnam Airlines
01.11.2014 RK
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
200 Nguyen Son Street
Longblen District, Hanol, Vietnam
Tel: +844 827 3211
Fax: +84 4 827 2291
www.vietnamairlines.com
Vietnam Airlines fliegt zu über 38 Destinationen in Asien, Europa und Nord-Amerika. Hinzu kommen weitere 18 inländische Flughäfen. Der erste Flug der Airline fand 1956 statt. Die erste internationale Route verlief nach Beijing. Im April 1989 wurde Vietnam Airlines verstaatlicht. Vietnam Airlines beschäftigt 10.252 Angestellte.
Anzahl Flugzeuge
|Airbus A320-200:
|10
|Airbus A321-200:
|12
|Airbus A330-200:
|2
|Airbus A330-300:
|1
|Antonov AN-24B:
|1
|ATR 72-200:
|7
|ATR 72-500:
|3
|Boeing 777-200ER:
|10
|Fokker 70:
|2
Anzahl bestellte Flugzeuge
|Airbus A321-200:
|3
|ATR 72-500:
|5
|Boeing 787-8:
|16
Hauptbasis: Hanoi Noi Bai International (HAN), Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International (SGN)