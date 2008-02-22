Lao Airlines bestellt eine ATR 72-500

ATR und Lao Airlines, die nationale Fluggesellschaft von Laos, gaben heute den Kauf einer neuen ATR 72-500 bekannt.

ATR und Lao Airlines, die nationale Fluggesellschaft von Laos, gaben heute den Kauf einer neuen ATR 72-500 anlässlich der Singapore Airshow bekannt.

Diese Maschine ist die erste ATR der Baureihe 500 für die Fluggesellschaft. Lao Airlines führt jedoch schon zwei ATR 72-200.

Die neue ATR mit 70 Sitzplätzen wird mit dem sogenannten “Elegance”-Abteil, neuen PW 127M Motoren und mit Leuchtdiode (LED) ausgerüstet sein.