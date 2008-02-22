Lao Airlines bestellt eine ATR 72-500
22.02.2008 RK
ATR und Lao Airlines, die nationale Fluggesellschaft von Laos, gaben heute den Kauf einer neuen ATR 72-500 bekannt.
ATR und Lao Airlines, die nationale Fluggesellschaft von Laos, gaben heute den Kauf einer neuen ATR 72-500 anlässlich der Singapore Airshow bekannt.
Diese Maschine ist die erste ATR der Baureihe 500 für die Fluggesellschaft. Lao Airlines führt jedoch schon zwei ATR 72-200.
Die neue ATR mit 70 Sitzplätzen wird mit dem sogenannten “Elegance”-Abteil, neuen PW 127M Motoren und mit Leuchtdiode (LED) ausgerüstet sein.
Ebenso wird sie mit hochmodernen technologischen Neuheiten, ausgerichtet auf den Komfort der Passagiere, Kommunikations- und Navigationshilfetools ausgestattet sein. Die Maschine wird im Jahre 2009 geliefert.