Daher-Socata TBM 850 verkauft sich gut

Daher-Socata konnte im 2010 38 TBM-850 ausliefern, das sind zwei Flugzeuge mehr als ein Jahr zuvor.

Der Traditionsreiche Flugzeugbauer Socata wurde Ende 2008 durch den Industriekonzern Daher von EADS abgekauft und glänzt unter den neuen Besitzverhältnissen heute mit soliden Absatzzahlen. Der Flugzeugbauer Daher-Socata baut das einmotorige Turboprop Reiseflugzeug TBM 850 in Tarbes und konnte im 2010 38 Maschinen absetzen, was dem viertbesten Jahresresultat gleichkommt. Ende 2010 standen 222 TBM 850 im Einsatz, zusammen mit der TBM 700 stehen 545 dieser bewährten einmotorigen Reiseflugzuge im weltweiten Flugeinsatz, die 2010 zusammen mehr als 800.000 Flugstunden absolviert haben. In diesem Jahr wird Socata seinen 100sten Geburtstag mit einer TBM 850 Sonderserie begehen.

Über das Flugzeug